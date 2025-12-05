岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之39



《梨山春茶--雪線上的甘甜》

在山那方，雪線是一道

耐得住寂默的綿帛

風聲是支牧笛，吹動年少的茶樹

日子的顏色淡薄清和，如山腰的霧

茶娘的手是遠行的舟子

沿著陡峭的等高線，採擷初醒的綠

山嵐的袖口輕拂

每一片嫩葉都吐露清晨的寒

那份甘甜自在，是雪水本來的承諾

被日光鑲嵌得閃爍

茶農的眼光比山巒的山巒更遠

凝視著風暴與寧靜的交界

葉脈是地圖，藏著山林的祕語

在掌心緩緩發酵，像收攏的信箋

爐火的微醺，給了浪跡天涯的勇氣

火光舔過翠色，留下冬季的回聲

所有的寒涼都被烘乾，茶湯自壺中傾瀉

一條通透的河，正流向無邊的舌尖

於是，你會在這盞茶裡

品嚐到雪的重量，雲的輕盈

與守住那寂寞而古老的一碧千里

茶香啊，總在微小的氣旋中

召喚一段長長的記憶

像岸邊的蘆葦，聆聽歲月的平仄

這不是驚豔的偶遇

是雪線的甘甜，久久不曾離去

像未融的半生心事，靜臥成

一篇春曉的海拔

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書