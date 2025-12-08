岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之40

《貓空茶園》

纜車是一枚時空膠囊，一格格爬升

光點在壺穴脊背上緩緩篆刻

露水沁濕石階，無需鬧鐘滴答

竹籬外，茶農揉捏初醒的日光蜃樓

俯瞰木柵，河流與玻璃塔閃爍如幻影

遠方依然喧嘩，而此山有茶慢呼吸

茶樹列隊坡上，葉子承接清晨的吻

綠光是經過風雨最堅貞的色票

鐵觀音的氣魄，從葉尖溢成一縷微風

揉捻的心事適合跟雨絲傾訴

茶農掌紋是一部舊曆書，自帶發酵攻略

每次採摘，都能精準測量土地的時差

指南宮的鐘聲，如銀黛從林道灑下

驚起白頭翁，劃開樟樹的時間輪

將風聲編織成格律，纏繞竹屋窗櫺

蒸氣裡，水在壺中翻攪光影預言

茶屋内，一杯水正等待澄淨的啟示

山的心，自爐火慢慢打開

有人抬眼眺望，有人入座為禪

茶湯升華的氣是山的吐納，溫潤有定

城市的火花燃起一盞沉著的芬芳

提醒旅人這世界不曾真正停歇

茶香沿纜車軌跡滑進山谷

遊客的衣袖夾帶著山海甘甜的重量

午後的雲是茶娘的手，專注地拂過葉樹

葉面乾躁後，仍收藏風的指紋

壺心沸騰，映照天空微醺的輪廓

包種茶香在手心與舌尖展開一次遠征

竹林步道上，一行遊人踏破斜坡上的沉默

留下笑聲，像未竟的截句在山間漂流

黃昏降臨，茶園被最後一抹光點燃

纜車緩緩下山，掠過薄霧的肩膀

樹影與竹影交錯，山在茶湯裡無聲潤澤

茶人的嗅覺搖晃起琥珀月色

遠方依舊燃烈，而我在盞中靜謐滅火

回甘裡，貓空跳過歲月

此刻不是地名，是茶與山嵐，光和時間

凝結成一首思緒躍然、幽雅的詩

圖/ 張政愉提供

.

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

.