岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之43



《鳳凰單叢：香水在火上獨自輝煌》

鳳凰岩壁，是凝固的吶喊

半發酵的霧，以虛無的姿態

掩埋了眾山。而你

獨自，在風的利刃上

等待。等待那雙採茶的手

是一場溫柔的預謀

以指尖的熱力，截斷了

你與峭壁的臍帶

揉捻，是為了擠壓出單株

靈魂深處的汁液

是花，是果，是岩石的冷

光，在你扭曲條索粗壯的體內

迸裂

火，是唯一的真理

在炭的紅瞳中，你翻飛

如一隻殉道的蝶

芝蘭的香氣，是蜜的遺言

是從灰燼中升起的

另一種存在

在遠與近的邊界，試探

我們嗅覺的懸崖

當沸水，以滾燙的語言

將你喚醒。你卻以

橙黃蕩漾的沉默，回答

第一口，是黃梔香的匕首

直刺記憶

第二口，是清澈鮮爽的明亮

隨即，岩韻

那巨大的、堅硬的孤力挺拔

升起，佔領了

整個口腔

香氣幻化，是你的名字

是雲霧與岩石的戰爭

是匠人企圖囚禁

山林呼吸的，那場徒勞

你，這小小的宇宙

在杯中，演繹了

從誕生到毀滅的真實歷程

那無法掌握的蜜蘭香啊

是時間的裂縫

在舌尖上，一閃

而我們

只不過是目擊，目擊了

宋種這場短暫的，濃郁輝煌的

虛無

.

ps.

1.鳳凰單叢是一種產自中國廣東省潮州市鳳凰山區的著名烏龍茶，以其多樣化的香型和獨特的「山韻」聞名。 其「單叢」之名意為單株採摘、單株製作，是從眾多茶樹品種中精心挑選出來的優良品種。 鳳凰單叢的代表性香型包括蜜蘭香、黃梔香和鴨屎香（又稱銀花香）等，滋味濃郁、香氣持久且回甘。

2.宋種單叢也叫「宋茶」，其名字由來傳說是南宋景炎二年（1278年），當時宋帝趙昺逃難至潮州，途中經過烏崠山，因口渴難忍侍從便從山上採取新鮮茶葉供帝嚼食。

圖/ 張政愉提供

.

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

.