岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之44



《窯位學：一場關於宿命的地圖學》

窯，是火的子宮

是濃縮的黑夜，是煉獄的腹稿

那片星海，是等待宣判的熾烈

每一件生坯，都被釘在

各自的位置上

前排，是迎向火舌的殉道者

後排，是領取餘溫的倖存者

這是窯神，那盲眼的暴君

所設下的，殘酷恩典

老師傅是高感度的先知

他以佈陣的手，將沉默的陶土

推向熱流的隘口，推向

命定的懸崖

早已知曉某些經緯，註定要

迸裂出傳奇

某些角落，只用來堆疊

平庸的灰燼

被押入窯心的陶甕

是獻祭

一千三百度是灼熱的判詞

釉，在極限中被剝離、熔解

炸開成另一片星系

坯體在尖叫中被淬煉

直到敲擊時，發出

金石撞擊永恆的鏗鏘

而那些蜷縮在窯壁的碗

是流亡者

在漸冷的邊界，它們緩慢地

背誦火的誓言

釉面是火焰爬行後留下的

疤痕

如同一張，燒焦的地圖

最詭異的是那些倒懸的壺

是垂死的蝙蝠，是凝固的淚

火，從腳底逆向焚燒

它們的血釉向上倒流

企圖逃回天空

卻被重力逮捕，凍結成

石筍的姿態

一場持續七十二小時的

關於存在的辯證

冷卻

是一場漫長的死亡

當鐵門開啟，所有的謎底

都被抬出

窯口的器物，帶著一層薄霧

是火吻的，溫柔的屍斑

而窯腹最深處的陶偶

披著超新星的碎片

彷彿剛從一場

宇宙的葬禮中歸來

這是火，在不同象限寫下的奇異輓歌

每件作品都帶著暗黑的，基因密碼

老師傅的冷酷窯燒

是關於本質與機遇的形上學

終於明白

所謂窯變不是釉彩幻化

是當被拋入那片星宿火海時

與虛無共舞，所站立的那個唯一

無處逃離，早被命鎖定的

座標

圖/ 張政愉提供

