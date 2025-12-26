岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之48



《一顆星星掉進茶碗裡》

該以怎樣的圓弧接住這墜落

當夜曲在瓷釉深處褪去深藍胎衣

瓊月帶著整條銀河系的體溫前來赴約

茶煙剛推開時間紋理

許多等待熄燈的黃昏色票堆疊窗台

而星，選擇以最輕盈的姿勢側身潛入

現在整個宇宙都在掌心漩了開來

凌波揉碎棱角分明的身世

茶梗豎起葉底傾斜的桅杆

茶海曾照耀漁火與倉鴞的額際

此刻正將鎏金的寂靜

一層層澆築進陶土燒製的夜空

浮沉的銀箔試圖在碗裡重新拼湊對位

夜鷺用尖嘴匙打撈迷路的星子

茶湯漸涼，漫成一片降溫的天平座

你我隔著水氣對望

任憑脊椎竄出光的枝椏

指節間開始有星群在霧芒築巢

若將嘴唇貼近這渾沌的邊界

是否就能啜飲到源頭的熾熱

當青綠褪去烈火的禮服

舌尖早已種下一片礫石的茶園

突然明白所有墜落都是航渡

陶瓷的深淵裡藏著反向的天穹

浮沫裹著未說盡的單寧

升起、炸裂，在杯沿結成苦澀天網

茶湯卻持續翻譯著香氣代碼

那些被燙傷的兒茶素

在案几上晾乾潮濕的驚嘆

而量子已悄然滲入釉彩的脈絡

直到瓷白收攏所有溢出的光

聆聽茶盤裡迴盪的潮汐

茶園的銀杏樹仍捧起半發酵的夢

看星骸與咖啡因在碗底糾纏

熬成穿越黎明，且繼續燃燒宿命的

漬跡

圖/ 張政愉提供

.

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

.

