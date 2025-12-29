岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之49



《鹿野紅烏龍──台東的琥珀》

太平洋的風推開縱谷

光以聖靈的視角，為葉片烙上圖騰

專屬原鄉的滋味在清晨醞釀

山巒的野霧尚未撤退，茶樹已醒

等待一場，關於火與蜜的精確變形

手，成為必要的儀式，將日光捲入葉心

時間在萎凋的床上臥躺，交出綠色的靈魂

重發酵是溫柔的美學，在細胞壁內燃燒

茶師的目光如鷹，盤旋於水氣之上

每一片葉都必須經歷死亡，才得以凝固

蜷縮的半球，火的揉捻是通關密語

焦糖的香氣，是葉片最後的證言及吶喊

直到所有躁動的青草味都被逐出體外

一種古老的色澤浮現，透明而執拗

彷彿百年前的樹脂，抓住最後一縷光

沸水是一把鑰匙，撬開緊鎖的球體

妃紅於是溶解，釋放出囚禁的山嵐

茶湯不再是流體，而是完整的液態礦石

捧在掌心，彷彿握住鹿野的整個午後

那重量，燙著關於土地的記憶

而蜜，不是花的膚淺，是來自焙火的深吻

熟果的香氣在齒間爆裂，留下甜美的彈坑

喉韻是一條逆流的溪，蜿蜒潛回鼻腔

喝下的滋味，是地景的導圖

是都蘭山被萃取後的，那道清澈的影

燈下，杯緣的光暈如史前的月亮

任誰低頭，都能看見自己的心事浮上山坡

所有的喧囂將在此沉澱，凝結

時間斷層終被黏合，被一口冷泡或者溫熱

這便是台東，便是鹿野，是沁入血脈

通透天地的琥珀

圖/ 張政愉提供

.

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

.