岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之50



〈以茶之師〉

當山嵐還在山谷校準呼吸

我們開始學習將自己攤開在採摘的儀式前

那些被霧氣浸透的晨光如此沉重

壓彎了茶樹的脊椎，卻讓葉脈深處

沉睡的詩文逐漸甦醒，像即將拆封的卷軸

用礦物質與露水混合的密碼囘尋身世

離枝從來不是墜落，而是將自己鋪展成

一片能承接整座天空的宣紙，在萎凋的竹席上

你卸下鎧甲般的青綠，讓水分子攜帶記憶

蒸散進風的流動裡，形體愈薄

愈能觸及存在最輕盈的本質，如同一頁

被季節曬乾的情書，等待火來解讀

鐵鍋是邊界也是通道，灼熱的掌心

將時間封存又攤開，像牧人馴養野性的雲

揉撚是溫柔的力學，將山脈的稜線

與雷聲的餘韻，全部捲入緊繃的筋絡

殺青是讓青春在懸崖前轉身，將奔流的綠

凝固成一首可以隨身攜帶的史詩

黑暗是更深的醞釀，陶甕腹地裡

你與自己的陰影對弈，用寂靜測量光陰

香氣在封閉中解構又重組，褪去鋒芒

成為溫潤的暗流，像老僧將波濤

化成木魚的節拍，當那隻註定相遇的手

探入，你才明白沉睡是為了甦醒的典禮

而沸水是最終的引渡，你在白瓷腹地

舒展成一片復活的江山，茶湯裡浮沉著

整座山林的晝夜，我舉杯飲下你的滄桑

苦澀是年輪的拓印，甘醇是月光

在喉嚨深處開鑿的運河，當杯底顯現

那片倒置的星空，我們已互為茶的師徒

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

