岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之52



《技藝的彼岸》

當手指遺忘所有動作的戒律

泥土便開始用它自己的語言傾訴

那些被千次重複的技法

在某個清晨，驟然從指尖失蹤

茶菁在掌心，自行捲曲成山巒的弧線

陶輪在腳下，無須催促便成太極

所有經年練習的骨骼與血脈

化為一條比意識更古老、更敏捷的河

此境無名，非忘卻亦非融入

像雨水與土壤，彼此消融後的渾然一體

像光線與琉璃，相互穿透後的寂靜澄明

技藝於此岸達到極致，便在彼岸燃成新生

此刻揉捻的不再是茶葉的形體

而是整個春天深藏的山場氣魄

塑形的不再是泥土重量

而是時間在掌紋指尖流動的綠意

曾被刻意追逐的完美

如今，如泉水般從手中自然湧現

正如候鳥，無須地圖的導引

便深諳那條通往宿命的遷徙之道

最終抵達彼岸，沒有法則，沒有工具

只有萬物本然運行的微弱自覺

匠人成為風通過的寂靜竹孔

奏響的旋律，從未在樂譜上留下唇跡

作品會無言地告訴知音

高超的技藝，是讓技術徹底遁形

如同最好的茶湯，從不宣告香氣的存在

只是靜靜地，自心中

點燃了一場不落的，日出

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

