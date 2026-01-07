岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之53
《茶船搖過大稻埕》 歌詞原版
紅磚牆上舊時章 洋行燈火透長廊
陶德引種安溪樣 春生寫下茗金榜
百年茶箱壓船艙 貴德街頭茉莉香
潮汐怎記笛聲響 浪花拍岸催啟航
揀茶指尖染青黃 風機吹散碎枝狀
焙籠飄香滿街巷 遙遙茶路比河長
媽祖城隍齊守望 淡水搖曳舟櫓槳
一縷煙纏十里場 千帆萬夢醒日陽
錦記傳承滋味享 有記如馨宴四方
炭火吻過烏龍眉 席案水滾爐正旺
師父閱歷當年狂 葉葉游牧到天荒
少年再淬琥珀湯 茶行轉身變書房
明前茶菁露微涼 芳春焙窟曾發燙
霓虹爬上迪化牆 歲月揉捻記憶藏
瓷杯盛滿星斗光 紫砂不論誰滄桑
蒸氣漫過碼頭月 茶的子民在歌唱
眼見壺內結成霜 洋樓風華寄文創
山巔翠綠咫尺浪 還在心頭盪啊盪
ps.
1.因詞過長而縮成短版，原詞如下，主要寫到大稻埕茶葉的經歷與興衰。
2."戀戀大稻埕"十首歌可見於官網影音作品中：www.happyart168.com
3.圖片來源 / 台灣歷史博物館 點集台灣史
圖/ 張政愉提供
.
《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書
.
