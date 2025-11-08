岱稜科技慶35歲 募80萬助學家扶

岱稜科技三十五週年廠慶捐款助學家扶中心，受助學童代表致贈感謝畫作。

（家扶中心提供）

記者黃文記∕麻豆報導

岱稜科技今年再度攜手北台南家扶中心，舉辦「岱他上學，讓愛零距離」助學捐贈儀式，募得新台幣八十萬元，創下歷年新高。董事長蔡國龍代表全體員工將支票親手捐贈予家扶中心主任李桂平，並由受助學童代表致贈感謝畫作，畫中描繪岱稜廠區與三十五週年生日祝福，溫暖動人。

岱稜科技八日在麻豆區曾文農工盛大舉辦「岱稜科技三十五週年廠慶暨家庭日活動」，集結全體員工、眷屬與社會夥伴近千人共同參與。活動在充滿節奏感的音樂與掌聲中熱烈揭開序幕，各部門以創意造型與團隊默契華麗登場。

廣告 廣告

園遊會與團隊競賽活動中包括「永不低頭」趣味排球、「跳躍三五」大跳繩、「力拔山河」拔河賽、「不斷傳承」接水管挑戰及「岱稜一起拚」團隊拼圖賽等項目，笑聲與加油聲此起彼落。現場還設有「減塑公益園遊會」，鼓勵員工自備環保餐具響應減塑行動，並結合胖卡美食車、公益攤位與環保手作ＤＩＹ體驗，營造熱鬧又溫馨的家庭氛圍。

歡慶廠慶之餘，岱稜科技不忘聯手家扶中心做公益，三十多年來已累積捐出近八百萬元，幫助超過五千位孩子順利上學。今年更一舉募得八十萬元，創下歷年新高。愛心捐款由董事長蔡國龍代表全體員工捐給家扶中心，將做為助學金。