岱稜科技35週年廠慶持續號召員工行善 捐助北臺南家扶助學金再創新高

▲岱稜科技卅五週年廠慶持續號召員工捐助家扶助學金，董事長蔡國龍代表將募款支票交予北台南家扶主任李桂平，受助學童代表也致贈感謝畫作。（記者李嘉祥攝）

岱稜科技今年於麻豆曾文農工舉辦35週年廠慶暨家庭日活動，以「35活力共舞」為核心，集結全體員工、眷屬與社會夥伴近千人參與，而今年岱稜科技也再度攜手北台南家扶中心舉辦「岱他上學，讓愛零距離」助學捐贈儀式，董事長蔡國龍代表全體員工，將創歷年新高的80萬元募款支票交予家扶中心主任李桂平，受助學童代表也致贈感謝畫作，展現對岱稜廠區35週年的生日祝福。

岱稜科技35週年慶祝活動以創意造型登場，現場笑聲與喝采聲不斷，展現岱稜人「勇於創新、團結合作、永不止步」企業精神，活動融合創意進場競賽、團隊挑戰賽、親子園遊會與公益助學捐贈等多元內容，展現岱稜科技於永續發展、員工關懷與社會責任上的堅定承諾；會中也表揚「模範岱稜人」，執行長李顯昌頒發獎狀與獎金予21位優秀員工，肯定以主動積極、誠信務實與不斷創新精神，展現岱稜「以人為本、專業創新、品質卓越」核心價值。

岱稜科技董事長蔡國龍回顧公司自麻豆起家歷程，指岱稜能夠在全球市場屹立35年，靠的不是僥倖，而是每位員工對誠信、專業與創新的堅持；他感謝全體夥伴多年來的付出，強調員工是企業最重要的根本，也是岱稜持續前進的動力；執行長李顯昌則以「永續、共好、創新」為主軸，期許同仁持續精進技術與品質，讓岱稜科技持續成為全球客戶的首選，並以行動實踐永續價值。

蔡國龍董事長表示，先照顧好員工，才能照顧更多人，這份信念貫穿岱稜35年，岱稜科技與員工在各項員工關係活動中，累積捐出近800萬元，幫助超過5319孩子順利上學；今年也延續這份「從照顧員工到回饋社會」理念，除推動彈性工時制度，協助同仁兼顧家庭與生活節奏，提供更全人關懷的工作環境，並啟動多項健康促進措施，包括舉辦「員工減重競賽」、聘任專業營養師駐廠諮詢，強化員工身心照顧，也展現企業推動「幸福職場、永續共好」決心。