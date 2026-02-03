岱縈說出真心話曝初吻年紀 差點被詐出更多秘密

樂天女孩官方YouTube頻道重新啟動，全新街頭互動企劃《猿來你在這》正式亮相，節目一開場就迅速炒熱氣氛，岱縈拋出犀利提問：「真心話和大冒險，你比較怕哪一個？」穎樂毫不猶豫接招，笑著回應：「我比較怕大冒險，因為真心話可以說謊。」岱縈立刻抓到語病吐槽：「真心話可以說謊？那就不是真心話啦！」

岱縈（右）和穎樂。（圖／樂天桃猿）

拍攝地點選在樂天桃猿專賣店周邊與街頭場景，兩人一現身便引起粉絲聚集。岱縈形容現場狀況時笑說：「不用尋尋覓覓，很多人在現場等，很像小型見面會。」節目透過「真心話或大冒險」的遊戲設計，讓粉絲輪流出題，完成挑戰還能獲得簽名球，互動過程自然又熱絡，也拉近了女孩與粉絲之間的距離。

遊戲進行到一半，私下話題接連被挖出。談到初吻年紀，岱縈大方分享是在高中一年級，大約 16 歲，穎樂立刻追問「那有在一起嗎？」讓岱縈當場笑著喊停，而穎樂還不忘補上一句「那算第二個問題了。」輪到角色互換時，岱縈反問穎樂，她先回答「我18歲吧」，隨後才突然意識到狀況，自己也忍不住笑出來：「為什麼我要回答呢？」逗趣反應讓現場笑聲不斷。

聊到睡覺話題時，穎樂一本正經表示：「我們是仙女耶，睡覺怎麼會打呼。」岱縈也在旁邊補充認證：「跟穎樂睡過，好像不會打呼。」沒想到穎樂隨即反擊：「雖然她不會打呼，但她會發出『嗯嗯』的聲音。」岱縈當場噘嘴抗議，姊妹間的默契互虧成為節目一大亮點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐