岱縈首登板「慕獅女孩」冷到發抖！粉絲超狂包餐車應援

樂天女孩岱縈今年正式加盟新竹御嵿攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」，並同步擔任球隊公益大使，上周六、日她迎來加入球隊後的首次主場應援初登板，吸引不少球迷到場支持。

適逢寒流來襲，即便比賽在室內體育館進行，低溫仍讓岱縈直呼「冷到發抖」。她笑說，原本以為籃球賽事在室內應該冬暖夏涼，沒想到實際到場後還是相當寒冷。不過，現場球迷的熱情應援成功驅散寒意，加上球隊也終止了近期的連敗，讓她感到相當振奮，直呼「真的熱血沸騰」。

岱縈今年正式加盟新竹御嵿攻城獅啦啦隊。（杰斯汀整合行銷提供）

首次從棒球啦啦隊轉戰籃球舞台，岱縈也分享兩者的差異。她表示，籃球比賽的節奏很快，整場比賽幾乎沒有停歇，「感覺才跳沒多久，比賽就結束了，還有點不適應，甚至會覺得想再多跳一會兒。」不過，因為與許多女孩本來就相識，在學姐們的帶領下，很快便進入狀況。

岱縈熱力應援，展現甜美的一面。（杰斯汀整合行銷提供）

場外同樣人氣爆棚，岱縈的粉絲除了自發性包票數十張外，更是號召應援餐車，提供飲料與餐點給到場支持的粉絲兌換，高人氣展露無遺。岱縈也特別感謝一路相挺的粉絲，並表示加入籃球啦啦隊，除了自己本身對運動有濃厚興趣外，也希望能突破季節限制，不只是夏天在棒球場上，冬季也能在不同舞台與粉絲見面、持續帶來表演。

談到首次登場的自我評分，岱縈坦言只給自己70分。她表示，對於部分應援動作與流程仍在熟悉中，難免出現小小凸槌，但也對未來充滿信心，「我相信下一次一定會更好，也希望大家能多多進場，幫球隊加油。」

