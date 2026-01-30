岳母確診乳癌！DK老婆2年沒乳房檢查 竟驗出腫塊

知名YouTuber異色檔案DK近日在Instagram分享震撼消息。（圖／翻攝自@mystery_case_life IG）





健康亮紅燈的那一刻，往往來得又快又突然。知名YouTuber異色檔案DK近日在Instagram分享震撼消息，透露老婆「Di掃」被檢查出惡性機率高達50％至95％的的腫塊，消息曝光後，引發粉絲與網友高度關注。對此，夫妻倆29日分享事件始末。

檢查契機

DK在影片中說明，這次會注意到乳房狀況，其實與家人經歷有關。Di掃的母親日前發現乳房腫塊，進一步檢查後確診乳癌，目前正準備接受化療。這個結果也讓Di掃警覺，回想起自己已經有2年沒有進行乳房超音波檢查，於是立刻安排檢查。

驗出腫塊

沒想到檢查結果同樣不樂觀，醫師在Di掃乳房中發現腫塊，並告知有相當高機率是乳癌，目前仍在等待切片檢查結果確認。突如其來的狀況，讓不少粉絲為她的健康擔心。

樂觀面對

面對可能的診斷結果，Di掃展現出冷靜與正向態度，她坦言雖然心裡有壓力，但也清楚表示乳癌並非絕症，只要及早發現、配合治療，仍有很高的治癒機會，並透露已事先規劃好完整療程，做好長期應對準備。

DK心境

DK則坦承，剛得知消息時內心一度陷入糾結與不安，但他很快調整心態，選擇跳過情緒化階段，直接接受現實、正面迎戰。他強調，現在最重要的是陪伴與行動，而不是恐慌。

健檢呼籲

夫妻倆也藉由自身經驗提醒大眾，定期健康檢查真的不能拖。DK語重心長呼籲，若還沒有安排任何健康檢查計畫，應該立刻行動，及早發現問題，才能爭取更多選擇與時間，也希望透過分享，讓更多人正視身體發出的警訊。

消息曝光後，掀起一波討論，「謝謝你們還用這樣輕鬆的口吻給粉絲，新的一年大家都開心健康～」、「你們真的好棒，我們安心多了（老媽子語氣）」、「一定會健康平安無事的」、「一切順利」、「低嫂好強大！」、「我老公的外婆多年前也是發現乳癌積極治療，目前90歲高齡」、「Di嫂真的好勇敢，一直讓身邊的人放心安心，為你們祈禱一定平安健康」。

