岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄

哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。

哈孝遠、瑄瑄。（圖／中天）

哈孝遠表示，岳母有一天拿了1張66萬的支票給他說：「不好意思，數字沒有很多，但就是我的一點心意」，他當下就拿去銀行兌現，這段話讓瑄瑄聽了震驚到說不出話，他安慰道，「妳也不用難過，妳也有享受到，就是之前妳生日時，我買的精品零錢包，退稅完大概2萬6，妳當時很開心地跟我說了無數次謝謝，但其實妳可以去謝謝媽媽。」

瑄瑄聽完氣到不行：「我就想說他怎麼突然送我一個零錢包，自己還買了一個很厲害的手錶。」她也逼問哈孝遠手錶的價格，他則尷尬回應：「大概60幾萬，就剩下的錢剛好花完。」