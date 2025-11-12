岳父家吃飯遭魚刺卡喉！公務員上班後送醫亡 家屬「申請工傷」結果出爐

（示意圖／pixabay）

大陸廣西省全州縣鎮公所楊姓職員於2022年4月某天，在岳父母家吃中餐時被魚刺卡喉，下午上班後不適就醫，最終搶救無效身亡。事後，家屬申請工傷認定，一、二審均獲得法院支持。不過，廣西高院再審後，裁定撤銷原判，認定楊男死亡與工作無直接關聯，不屬工傷。

綜合陸媒報導，事件發生於2022年4月24日。楊男當天中午隨妻子回岳父母家用餐，進食草魚時被魚刺卡喉，隨後自行處理。下午上班後，他感覺喉嚨不適，前往鎮上診所就醫，醫師建議轉院治療。當日下午4時許，楊男在妻子陪同下抵達醫院，不料病情急速惡化，經搶救於晚上7時15分不治。

司法鑑定指出，楊男死因為魚刺刺傷咽喉引發急性喉頭水腫、出血及炎症，最終導致窒息死亡。鑑定報告進一步指出，死者因自行處理不當，加上喉部特殊位置、糖尿病病史及精神緊張等因素，造成病情惡化，終致喉頭腫脹阻塞氣道。

事後，楊男妻子向全州縣人社局申請工傷認定，認為其死亡發生於工作日應屬「視同工傷」。然而，人社局調查後認為，死亡原因與工作無直接關聯，作出《不予認定工傷決定書》。經家屬提起行政訴訟，一審與二審法院均判人社部門敗訴，要求重新認定；人社部門遂聲請再審。

廣西高院審理後指出，楊男受傷及死亡發生在私人用餐期間，並非因履行職務或工作行為導致，與工作無因果關係，故不屬工傷。最終，高院撤銷前兩級判決，維持人社部門原決定。

