岳父遭學生追撞「下身癱瘓」1句話惹鼻酸 小冬瓜：急尋目擊者、現場畫面
知名生命禮儀公司「冬瓜行旅」負責人小冬瓜（郭憲鴻）日前發文透露，73歲岳父在台北市迎風河濱公園附近被後方學生騎自行車追撞，導致下半身癱瘓，狀況一度非常危急，歷經幾次手術後正積極復健，由於後續保險理賠與責任釐清的需要，家屬急尋事故目擊者與現場相關影像，「希望能客觀還原事發經過，讓事情回到事實本身。」
小冬瓜8日在臉書粉專發文表示，岳父平時喜歡游泳、爬山、騎自行車，也經常參加三鐵活動，但在今年5月16日下午3時30分前後，岳父在迎風河濱公園7號疏散門附近自行車道騎腳踏車時，遭後方學生追撞，造成下半身癱瘓，經過幾次手術治療，現在正積極接受復健。
小冬瓜提到，因後續保險理賠與責任釐清的需要，家屬非常需要當天在現場的目擊者或相關影像，如果有民眾當天剛好經過現場或知道相關資訊，包括是否目擊事故發生經過、是否有行車紀錄器畫面、是否曾在現場停留並了解事故情況，「任何一句描述、一張照片、一段影片，都可能對事故還原有很大的幫助。」
小冬瓜透露，當岳父得知肇事者是一名學生時，曾半開玩笑說「不然這樣好了，以後罰他考試要考進班上前10名，考進前10名就減免一點賠償金。」這番話讓大家都笑了，而他也認為，岳父會希望這個孩子不要因為一次意外毀掉人生，並且從中學習，未來成為一個對社會有貢獻的人。
小冬瓜指出，事發至今，太太一家人始終選擇用正向的態度面對這一切，也因為如此，更希望能客觀還原事發經過，讓事情回到事實本身。
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