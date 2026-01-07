岸內影視基地擬委外 118年開園

台南岸內影視基地為台灣首座由中央與地方合作發展的影視據點，已成國內戲劇、電影拍攝重要場景，票房可望破億的《大濛》即於此取景。看好未來發展潛力，已有2家民間業者探詢營運事宜，台南市文化局近期將公告委外營運，預計民國118年開園，期待未來能扶植國內劇組、吸引國外劇組來台拍攝，進而活絡地方。

鹽水岸內影視基地過去6年獲得文化部補助6.1億元打造4座片場，113年至117年再獲國發會挹注16億800萬元，持續打造攝影棚、紅磚與木造街屋等不同片場類型，屆時公共建設將趨於完備。文創發展科指出，岸內影視基地近年陸續產出《斯卡羅》、《大濛》等抱回金鐘、金馬的作品，光是1月就有5個劇組接洽拍片。

廣告 廣告

近期《大濛》票房後勢看漲，不少粉絲敲碗想一睹片場，不過，受去年丹娜絲風災重創，《大濛》拍攝的木造街屋區只剩4成場景，文化局正規畫1月底限定開放參觀大濛場景彩蛋場，但主要針對喜歡美術設計、片場後製有興趣者開放，藉此讓大家認識「片場再利用」核心精神。

值得一提的是，基地內還坐擁全台獨一無二醫療場景，仿造真實醫院建置急診室、引進醫療儀器等，由於該場景位於倉庫內，幸運成為去年風災下少數倖存場景。

此外，文化局後續也將建置道具倉庫，收納所有時代劇所需道具，文創發展科說，時代劇需要很多符合那個年代氛圍的道具，每一次開拍都要花大把錢購入，但拍完就淪為無用之物，未來這些道具將提供劇組拍戲使用，同樣貫徹「再利用」的精神。

陸續有多項影視作品於此孵化，基地何時對外開放營運也受到關注。文創發展科表示，目前規畫希望能在118年初對外開園，近期將正式對外公告委外營運內容，朝向全區33.7公頃均委外營運管理，預估每年租金約2000萬元，希望未來營運團隊扮演扶植國內劇組且能吸引國外劇組來台拍攝的重要角色。

據了解，初步有2家業者表達經營意願，有業者看準劇組一次帶來數百人的食、住需求，計畫打造旅館，文化局說，先厚植影視條件，後續才有拚觀光的能量。