岸內拍攝 揭大濛美術創作幕後

電影《大濛》在鹽水岸內影視基地完成拍攝，文化局六日晚間在南紡購物中心威秀影城包場放映，同時向拍攝期間協助的各局處單位及鹽水在地居民表達感謝。《大濛》美術指導、金馬獎常勝軍王誌成（頭哥）到場與觀眾進行映前交流分享，以第一線視角揭開影視美術創作的幕後故事。

王誌成分享在岸內影視基地搭建主要場景的思考脈絡，包括空間分區、構圖計畫、道具陳設等細節如何共同形塑劇中氛圍；以及在短時間內打造具時代感的關鍵場景所面對的挑戰。現場觀眾反應熱烈，透過頭哥深入淺出的講解，更加理解影視美術的重要性，也看見台南扎實的拍片能量。

《大濛》劇組自籌備階段便獲岸內影視基地全力協拍，主場景於基地搭建與拍攝，作業期長達四個月。劇組拍攝期間，大量運用當地人力、場景與資源，不僅促進住宿、餐飲、小型商家營收，更帶動鹽水地區影視觀光風氣，使地方經濟與人流獲得實質挹注。

文化局黃雅玲局長表示，岸內影視基地自成立以來，已成為國片與戲劇拍攝的重要基地，無論在搭景技術、專業協拍及場景量能等皆深獲肯定。《大濛》於基地搭建大規模場景，更完整展現了台南在影視產業之專業度與硬體支援實力，使臺灣在地故事透過影像更具生命力，《大濛》不只是電影，而是台南與創作團隊共同完成的作品，未來文化局將持續推動影視友善政策，提升拍攝環境與產業競爭力，打造台南成為兼具文化深度與影視產業發展的國際影視友善城市。