岸內環境演員培訓 影視大咖授課

你聽過環境演員嗎？文化局推出岸內影視基地環境演員培訓工作坊，吸引許多對影視表演有熱忱的在地民眾與專業工作者參與，年齡層從十八至六十八歲都有，在重量級影視大咖零距離親自指導下，各個功力大增，並在岸內基地模擬開拍，離星夢更進一步！

研習講師陣容堅強，包括劇集《影后》、電影《大濛》及《女孩》選角指導陳靜媚、《難哄》副導劉佩宜及曾入圍金馬、金鐘表演指導蔡嘉茵和《我的麻吉四個鬼》製片潘珏文等，系統性引導學員，並至影視基地的時代片場，模擬拍攝。

金馬獎最佳女配角丁寧與金鐘獎最佳男配角黃迪揚更是現身說法，傾囊相授，除向學員們分享他們如何在演員路上持續精進，並現場示範和近距離交流，丁寧分享「表演的鬆弛感」，黃迪揚詮釋「瞬間情緒轉換」，讓學員在面對鏡頭時，能大大降低緊張感。

在現場實地拍攝，除由大老們進行手把手實戰演練，並進行各種情境下的即興與定場表演。文化局表示，讓培訓和產業需求能無縫接軌，將主動引介學員給國內各大影視製作公司、選角指導及未來將進駐岸內影視基地拍攝劇組，爭取更多被看見及演出機會。文化局也著手規劃「岸內影視基地環境演員培訓工作坊進階班」，聚焦於更複雜的場景表演、情緒層次展現與特殊技能訓練，培育能立即投入專業劇組的優質環境演員。