岸內《大濛》片場開放 影迷朝聖

文化局開放岸內影視基地中電影《大濛》拍片場景，吸引眾多民眾報名參與，甚至遠從基隆、台北等地前來。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

運用關廠多年的糖廠所開發的岸內影視基地，近年來吸引許多大片前來拍攝，文化局利用假日開放電影《大濛》拍片現場，讓民眾近距離看見片場的真實模樣，今年將再進行牌樓厝區、木造街屋區等建設，希望委外經營，讓基地更完善運用，預計二０二九開園營運。

岸內影視基地提供電影、電視團隊拍攝，平時不對外開放，地方希望能成為如當年中影文化城、環球影城等模式，成功吸引「文化觀光」財。

文化局利用週末假日，開放電影《大濛》拍攝期間搭建的「木造街區」場景供民眾參觀。特地依電影內容，規劃五個亮點關卡，如飛賊和趙公道經典台詞「走囉！」等角色場景，引導民眾在片場中尋找細節、對照電影記憶，增添參觀趣味性。

此次開放吸引眾多影迷，有人遠從基隆、台北、南投等地前來，甚至有影迷已「七刷」、「二十刷」《大濛》。