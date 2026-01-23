岸本齊史、藤本樹都推薦！Netflix動畫電影《超時空輝耀姬》製作超豪華，口碑好評湧現

Netflix 原創動畫電影《超時空輝耀姬！》已於 1 月 22 日在 Netflix 正式上線，官方同步公開多位知名漫畫家獻上的開播祝賀，包括《火影忍者》岸本齊史、《咒術迴戰》芥見下下、《鏈鋸人》藤本樹、《國王排名》十日草輔、《盾之勇者成名錄》アネコユサギ等人皆送上應援。作品上線後，日本影評／觀影社群平台也迅速湧入大量短評，整體以正面回饋居多，常見焦點集中在視覺表現與音樂段落的衝擊力，可以說是近期必看的一部新片。

超時空輝耀姬！上線後目前評價正面（圖源：Netflix）

廣告 廣告

《超時空輝耀姬！》製作陣容以「豪華」形容並不誇張，本片由山下清悟執導，並與夏生さえり共同編劇，動畫由 Studio Colorido 與 Studio Chromato 聯合製作，製作方則有 TWIN ENGINE 參與；音樂由 Conisch 擔綱，並主打多位知名 Vocaloid 音樂製作人操刀曲目與混音，包含 ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、Yuigot 等，讓作品定位更貼近「音樂 × 虛擬世界 × 長篇動畫電影」的企劃規模。聲優則有夏吉優子、永瀨安奈與早見沙織主演，還有入野自由、內田雄馬、松岡禎丞等人也加入演出。

電影在昨天上線後，官方也公開了《火影忍者》岸本齊史、《咒術迴戰》芥見下下、《鏈鋸人》藤本樹、《國王排名》十日草輔、《盾之勇者成名錄》アネコユサギ等人的祝賀內容！岸本齊史、芥見下下以「恭喜公開」簡單祝賀；藤本樹則在留言中直接點名山下清悟的作畫火力，表示整部片看得非常幸福；十日草輔以《國王排名》風格插圖寫下「我會支持」的應援訊息；アネコユサギ則分享自己原本容易被背景等細節分心，但本片的鏡頭運用、戰鬥節奏與趣味元素、加上音樂表現都讓人完全被抓住視線，幾乎目不轉睛看完。

《超時空輝耀姬！》故事描寫以改編自《竹取物語》的再想像為基底，主軸落在現實與虛擬世界交錯：17 歲高中生酒寄彩葉在日常奔波之餘，把人氣直播主的頻道與虛擬空間「月讀（Tsukuyomi）」當成喘息出口，某天她意外遇見自稱從月球逃離的「輝耀姬」，並在對方的推動下，一起踏上在虛擬世界登台表演與直播的道路；隨著兩人的關係與人氣升溫，也引來試圖把輝耀帶回月球的勢力介入，命運因此走向更大的波瀾。