岸海聯合威力掃蕩 強力遏阻走私不法

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∆第九巡防區指揮部表示，期藉由本次的端節前夕擴大威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，全面淨化沿海及港口周邊的治安環境。（圖／海巡署東部分署提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】端節前夕，海巡署第九(花蓮)巡防區指揮部於12日下午14時統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊及花蓮查緝隊等單位，共同針對花蓮沿岸及海域執行「端節擴大執檢暨聯合威力掃蕩」專案任務，共動員1巡防艇、巡邏車14輛、行動救援車1輛、機動雷達車1輛、偵搜犬1隻及49人，於專案期間強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港(路)口檢查」勤務作為，發揮岸、海勤務能量，期遏阻不法，展現海巡署維護海域、海岸治安決心。

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第九巡防區指揮部主任李進安於花蓮港六號碼頭實施聯合勤前教育，要求所屬岸、海勤務單位加強轄內(秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等鄉鎮)港口、港區、岸際、道路及花蓮周遭海域進行威力掃蕩，岸際方面採地毯式清查並搜索所屬轄區空屋、下水道、灘岸、防風林等治安死角，於重要道路設置路檢點，實施車輛攔查勤務、漁港結合偵搜犬及運用X光機加強船舶檢查作為，海域方面則派出巡防艇於海上實施掃蕩，另同步提升港口安全檢查能量，針對進出港船筏實施擴大執檢，以達到嚇阻不法效果。本次出動海巡偵搜犬、行動救援車、機動雷達車及巡防艇共勤等能量，輔以高科技裝備，聯動岸上海上多點的方式，迅速掌握各類可疑行動，有效封堵潛在風險。

第九巡防區指揮部表示，期藉由本次的端節前夕擴大威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，全面淨化沿海及港口周邊的治安環境；在此呼籲民眾，若於海域、岸際發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡單位將全力投入，為民服務杜絕不法！

∆第九巡防區指揮部表示，期藉由本次的端節前夕擴大威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，全面淨化沿海及港口周邊的治安環境。（圖／海巡署東部分署提供）