峇迪航空包機首航澎湖（1） (圖)

疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。

中時新聞網 ・ 1 天前