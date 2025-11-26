峇迪航空包機首航澎湖（2） (圖)

在九州，列車本身就是最迷人的風景。除了經典的「由布院之森」，九州還藏著六列彷彿從故事書駛出的夢幻觀光列車：沿海奔馳、能望見閃耀海面的「雙星4047」；以九州山海為舞台、宛如移動美術館的「觀八・一六」；充滿職人手作美學的 ARU 列車；會噴白煙、外型像從童話裡跳出的「指宿玉手箱」；奢華滿分的「36ぷらす3」；以及被譽為日本最頂級的夢幻列車——「七星 in 九州」。六款列車一次收藏，讓旅人用最浪漫的方式穿越九州，把旅程變成一場移動的風景詩。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 小時前