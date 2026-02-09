峇里島垃圾問題 印尼總統痛斥地方政府

（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日於西爪哇茂物（Bogor）舉行的全國中央與地方政府協調會議（Rakornas）上，嚴厲批評峇里島海灘垃圾問題嚴重，影響國家形象與旅遊業發展。

印尼羅盤報（Kompas）報導，普拉伯沃在會議中展示峇里島海灘拍攝的垃圾照片，並分享近期在韓國與官員會面時，對方直接反映峇里島垃圾問題。

普拉伯沃將此視為重要「修正」，強調這不僅損害印尼國際形象，更直接威脅峇里島作為全球知名旅遊目的地的永續發展。他質問：「如果峇里島這麼髒，遊客怎麼會想來？」

普拉伯沃指出，峇里島人口約450萬人，本可透過傳統互助精神有效處理垃圾，但地方政府反應遲緩、未充分利用人力。

他建議透過小學至高中學生參與定期清掃，作為全國性「印尼美麗運動」（Gerakan Indonesia ASRI）的一部分。

此運動旨在全國推動互助清潔環境、預防垃圾問題惡化，並以勞動服務為核心形式。普拉伯沃警告，若地方無法迅速處理，中央將強制介入、派遣國軍與警察協助清掃。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）將普拉伯沃的批評視為「正面動力」。

他感謝總統的提醒，並承諾成立專門的「海灘垃圾任務小組」（Satuan Tugas Sampah Pantai），重點針對遊客密集區域巴東縣（Badung）等，實施24小時輪班監守與即時清理。瓦揚也提及將涉及相關部門，強化人力與設備。

隨後6日，旅遊部長、環境部長、地方國軍與警察、受刑人、大學生及峇里島民眾同步展開大規模清掃行動，涵蓋金巴蘭（Jimbaran）、賽努（Sanur）等多處熱門海灘。

旅遊部長維迪揚蒂（Widiyanti Putri Wardhana）強調，清潔是印尼旅遊競爭力的核心；峇里島代表國家全球形象，若垃圾問題持續，可能導致外匯收入下降。（實習編譯：羅薇佳/核稿：陳正健）1150209