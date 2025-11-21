峇里島旅館爆集體中毒「女遊客陳屍床上」20人緊急送醫

印尼峇里島倉古區一間名為「Clandestino Hostel」的青年旅館，今年8月31日深夜發生疑似集體中毒事件。這間每晚僅收費9美元，約合新台幣281元的廉價旅館，當晚至少有20名旅客在用過晚餐後，陸續出現嘔吐、暈厥、吐血等嚴重症狀，其中10人病情危急需要緊急送醫治療。

25歲的中國女遊客德琴左戈當晚出現劇烈不適，旅館夜班職員與保全人員曾協助將她送往附近診所，但因醫療費用高昂，死者選擇拒絕治療，僅在職員陪同下到藥店購買藥物後返回旅館休息。隔日上午，前台職員發現該名女子未如期退房，敲門無應後開鎖入內，發現她半裸伏臥床上，僅穿著一件敞開的藍色襯衫，已無呼吸心跳，床邊垃圾桶內有大量嘔吐物。法醫估計死亡時間為2至12小時。

廣告 廣告

驗屍報告顯示，死者疑因急性腸胃炎、脫水與電解質失衡，導致低血容量性休克死亡。警方初步化驗報告指出，死者胃內未發現殺蟲劑、氰化物、重金屬、有毒化學物或酒精中毒跡象，但確切中毒源頭仍在調查中。

與死者同房的李姓女遊客回憶當時情況，表示在用過晚餐後凌晨開始腹痛，伴隨嚴重嘔吐及腹瀉症狀，她在加護病房住了五天才脫離危險。李女返回中國後被診斷為重症肺炎伴隨胸腔積液，她透露當時醫院檢驗結果顯示為殺蟲劑中毒及食物中毒。

另一名中國遊客趙女士描述，當晚症狀極為嚴重，醒了就吐，後來沒東西可吐了，開始吐膽汁和血絲，吐完又暈過去，在旅館廁所隔間中獨自承受七小時的劇痛與昏迷，期間無任何員工前來查看。

值得注意的是，該旅館在事發前三日曾因床蝨問題進行全面煙燻消毒。多名受害者懷疑，高濃度殺蟲劑可能是導致這起集體中毒事件的主因。當地醫師解釋，吸入高濃度殺蟲劑雖不會直接引起肺炎，但會強烈刺激呼吸道，使感染風險大幅提高。

目前當地警方仍在調查事件真相，包括化驗死者藥物與食物來源，並調查是否涉及集體食物中毒。儘管發生如此嚴重的事故，涉事旅館目前仍正常營業，多名受害者已要求訂房網站下架該旅館資訊。

更多品觀點報導

嘉義癌末男酒後路邊開槍被捕！遭羈押送看守所突暴斃

峇里島絕美「暴龍懸崖」陸企業建電梯惹眾怒 當局喊卡

