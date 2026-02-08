峇里島海灘像垃圾場 印尼總統公開批太髒：遊客還會想來？

印尼知名觀光勝地峇里島，近期出現垃圾汙染問題，連總統普拉伯沃都公開斥責當地官員。（示意圖／Pixabay）

印尼峇里島是知名觀光勝地，也是許多台灣人出國度假首選之一。不過大量觀光人潮使峇里島的汙染問題加劇。近日印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在2026年全國地方首長與地方領導協調會議上，公開點名峇里島海灘垃圾問題，甚至直言海岸線變得非常骯髒，嚴重損害觀光形象。

據外媒《Kompas》報導，印尼總統普拉伯沃於2月2日在西爪哇茂物縣的國際會議中心主持會議時，當場向峇里省與各級地方首長提出批評。他表示，2025年12月期間峇里島部分海灘堆滿垃圾，質疑為何在觀光勝地竟出現如此情況，「遊客看到這樣的海灘，怎麼還會想來？」因此建議地方政府動員學校力量，考慮安排學生在週末或固定時段集體清理海灘，培養公共環境意識。

普拉伯沃透露，自己日前在南韓與當地官員與軍方人士會面時，曾聽到對方直言峇里島如今變得骯髒、不如以往，讓他感到震驚又羞愧，也將此視為重要警訊。普拉伯沃強調，觀光產業是印尼重要的就業來源，若環境品質下降，將直接影響遊客意願與地方經濟，呼籲各地首長正視問題、立即改善。

針對總統的一席話，峇里省長科斯特表示，已決定成立海灘清潔專責工作小組，一旦垃圾被沖上岸，就能立即清除，不再等待數小時才處理。科斯特也說明，該小組將整合環保局、災害應變單位、教育單位，以及軍警力量共同參與，並評估動員學生加入清潔行動，但會事先準備必要的運輸與清潔設備，以確保作業安全與效率。

最後科斯特強調，峇里島仰賴觀光產業發展，維持海灘整潔是當務之急，地方政府將儘速推動相關措施，回應中央關切，也維護峇里島的國際形象。

