峇里島飯店遭臭蟲肆虐！她入住後吐血、發高燒 2天後宣告不治

峇里島一家飯店爆發臭蟲災情，許多房客因此高燒、暈厥。圖／翻攝自Booking

峇里島又被稱為眾神之島，是許多人前往放鬆度假、求婚之地，不過近期一家飯店遭控爆發臭蟲危機，今年8、9月多達20人入住後身體不適，至少10人病況危急，同時已造成1人死亡，房客紛紛指控飯店方並未向外說明現況，也未調查爆發臭蟲原因，就這樣持續接收訂房，擔憂更多人因此受害。

根據《Daily Mail》報導，一名李姓女子指控，今年8月31日入住峇里島一晚9美元（約新台幣280元）飯店「Clandestino Hostel」，當天她在用餐時與一名來自中國Y小姐相識，不過當晚包括2人，房客們紛紛出現吐血、高燒不退症狀，甚至在走廊暈倒。

廣告 廣告

李女表示，大家開始向飯店工作人員尋求協助，自己也因為高燒送往醫院治療，不過隔天病況加劇，有些房客因為身體過於虛弱無法下床，需要醫院醫師前往協助就醫；直到自己9月2日出院後，才發現Y小姐當天上午11點多被發現昏迷於房間，隨即宣告死亡。

李女透露，Y小姐死因被記錄為急性腸胃炎和低血容性休克，其他房客也都以為是腸胃炎所引起不適，但她發現，每當病情好轉後回到房間休息，高燒、暈厥症狀就會復發，向主治醫師詢問，才得知為農藥中毒和食物中毒，質疑Y小姐死因並不單純。

李女驚覺有異，上網一查才發現，早在去年12月就有房客入住後遇到相同情形，也送往醫院治療，還有網友在網路評論中透露自己在無意中聽見飯店清潔人員對話，才發現遭臭蟲氾濫，甚至今年7月也有網友抱怨訂房平台、飯店方無告知有臭蟲災情，導致高燒住院、影響旅程。

對此李女表示，向飯店方尋求正面回覆未果，房客在網路評論區留下的建議也未被重視，臭蟲災情未歇卻仍持續在網站上開放訂房，擔憂更多人因此受害，遂要求飯店暫停營業，直到查明真相。



回到原文

更多鏡報報導

BBC記者遭爆中國間諜「色誘高官」換取軍情！安全部門開查

日銀行瘋搶人才 入職前「每人給4萬」出國玩！這家畢業起薪6萬元

他假冒算命師「1人扮4角」騙2女上床！一審無罪 二審判決大逆轉