峇里省立法提升旅遊品質 外國旅客須出示財力證明
（中央社台北9日電）印尼峇里省政府正加速制定實施「優質旅遊地方條例」，重新定義國際旅客的入境規定，要求外國旅客須出示財力證明，避免旅遊亂象擴大，提升整體旅遊品質。條例草案預計今年初提交峇里省地方人民代表會進行審議。
「點滴網」（Detik）報導，峇里省長瓦揚（Wayan Koster）近日宣布，峇里島將從過去的大眾旅遊轉向品質優先模式。新條例規定所有外國旅客必須提供過去3個月的財力證明，財力證明沒有固定最低金額，而是根據每位旅客申報的行程、停留時間、住宿類型及活動計畫等因素進行個別評估，以確保每位旅客有足夠財力自給自足，不會成為當地社會負擔。
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，2025年透過航空入境峇里島的外國旅客高達705萬人，另有超過7.1萬人透過海路抵達。然而，龐大人潮也加劇當地長期存在的問題，包括嚴重的交通壅塞、垃圾管理危機，以及「問題旅客」脫序行為增加。
同時，為因應峇里島民眾長期不滿外國遊客不尊重當地文化，省政府也制定更嚴格的文化規範，禁止外國遊客在峇里島廟宇等地點出現不當行為。此措施延續先前已實施的外國旅客稅（PWA），共同構成整體「優質旅遊」架構。
報導指出，外國旅客稅於2024年2月正式執行，規定所有國際旅客入境峇里島需一次性繳納15萬印尼盾（約新台幣282元）的費用。
據「羅盤報」（Kompas）報導，2025年峇里省外國旅客稅達3690億印尼盾，均納入地方自有收入（PAD），專用於保護峇里島文化、環境保育，以及解決當地社會問題。為提升2026年的外國旅客稅徵稅效率，省政府計劃加強與當地移民局、機場、航空公司及旅遊業合作，力求讓這項政策發揮更大效益。（編輯：周永捷）1150109
