峨眉桶柑節1/31～2/1富興國小旁登場 1日小旅行體驗產地魅力

2026峨眉鄉桶柑節1月31日到2月1日將在富興國小旁停車場登場。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣桶柑占全國產量近5成，其中多數來自峨眉。2026峨眉鄉桶柑節1月31日到2月1日將在富興國小旁停車場登場，緊接著「新竹縣柑桔的故鄉」2月7 、8日兩天移師新竹縣政府前廣場，一連兩個週末，邀請大家踴躍把握當季選購最新鮮的橘子。

峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，桶柑因採收期洽巧碰上農曆新年，又稱作「年柑」；民眾以桶柑作為祭拜的貢品，象徵祈求大吉大利。新竹縣全縣桶柑約1250公頃，其中以峨眉鄉的栽種面積最大、約563公頃，堪稱是峨眉最具代表性的產業。

廣告 廣告

溫修琪指出，峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大、日照充足，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。

1月31日及2月1日的桶柑節，透過體驗式活動設計，邀請民眾走入產地、認識農業，感受峨眉桶柑的風味特色與產業價值。兩天現場規劃多項以桶柑為核心的食農教育 DIY 體驗，包括橘子糖葫蘆、橘子清潔劑及橘子香皂製作，從可食、可用到生活應用。

活動現場集結峨眉在地農特產品與特色美食，同時安排多元舞台表演。此外，今年特別推出峨眉桶柑主題小旅行，以1日行程方式，串聯果園採果、農業體驗與桶柑節活動會場，帶領民眾實際走入產地，聽農友分享種植故事，了解桶柑從栽種、生產到加工利用的完整歷程，深化對在地農業與永續概念的認識。

體驗活動報名及相關資訊，請上「峨眉鄉農會」或「峨眉鄉桶柑節」臉書粉絲專頁查詢。

桶柑又稱作「年柑」，是農曆新年送禮的首選好物。(記者廖雪茹攝)

峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。(記者廖雪茹攝)

峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

客家鹹菜的「前世今生」 新埔阿嫂許秋壬細說婆婆交下的近40年手藝

彰化首站來了！台61鹿港179K設休息站 最快明年2月開幕

