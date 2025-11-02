峨眉湖畔茶席登場 茶香樂韻醉遊人

民眾在二胡樂音中，於峨眉湖畔品茗東方美人茶。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

交通部觀光署參山國家風景區管理處二日在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台舉辦第二屆峨眉湖畔茶席活動，茶客品茗東方美人茶的同時，更有二胡、古箏悠揚樂聲相伴，現場亦有小農市集販售東方美人茶飲、桶柑生吐司等在地農特產。

參山處副處長廖錫標表示，活動延續觀光署長陳玉秀建構「讓旅客感動、讓在地受惠、讓產業永續」的觀光生態系目標，攜手在地茶農、茶師與表演團隊，打造一場結合茶席、小農市集與音樂演出的沉浸式文化饗宴。藉由活動提高環湖平台使用率。並預告明年將在黃花風鈴木盛開、峨眉湖最美的春季舉辦第三屆峨眉湖畔茶席，屆時歡迎全國所有愛好東方美人茶的全國茶友，重聚細茅埔吊橋。

廖錫標說，期待透過這場茶席，完美呈現『茶、人、景』三者交融的美好。在雅緻的客家茶席佈置中，讓每位參與者都能自在地融入湖光山色，感受茶香與樂聲交織的片刻寧靜」。明年峨眉湖三點六公里環湖步道將全部串聯完成，提供遊客更多元欣賞峨眉湖風景的路徑。

民眾搭遊艇遊峨眉湖，同時欣賞細茅埔吊橋的美景。（記者彭新茹攝）

此次設置十席專業茶席區，三梯次共一百八十位的茶席體驗，由專業茶師現場沖泡東方美人茶並講解沖泡與品茗要領，所有報名者可獲贈二百元商品抵用券購買現場市集農特產品或選擇搭乘電動遊艇；前一百名報名者更特別獲贈客庄刺繡吊飾、環保袋、雅緻團扇與專屬紀念茶杯的紀念品組。向隅者，參山處也安排明信片集章活動，只要漫步環湖步道，蒐集滿三個章，就可兌換茶包回家享用。

遊客黃小姐表示，向晚微涼的天氣能在這裡喝上一杯東方美人茶真的很享受，聽茶師的沖泡講解也讓她更了解東方美人茶文化。