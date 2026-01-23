峨眉電纜工程遭指違程序 台電：將補齊資料

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣寶山鄉公所今天說，台電公司辦峨眉電纜新設架空線工程，卻未經寶山鄉公所核准路權與交通維持計畫，即於寶山交流道引道範圍內擅設電纜等設施違反程序，台電說，將補齊資料。

寶山鄉公所今天發布新聞資料表示，台電辦理「161KV竹園－峨眉電纜新設架空線工程」，未經公所核准路權與交通維持計畫，即於公所管轄的寶山交流道引道範圍內架設相關設施，違反行政程序。

寶山鄉公所表示，台電應立即停止相關工程行為，且要限期拆除已違規架設的設施，並恢復現場原狀，同時提出完整合法的施工計畫，於取得核准前不得再有任何施作行為。

台灣電力公司輸變電工程處中區施工處透過文字說，因辦理輸電線路工程，在部分區段需跨越國道3號的舊線拆除及新線架設作業，為確保行車安全，在道路兩側設置臨時保護竹架。

台電說，經查證前述所有保護設施位置，原認定屬交通部高速公路局管理用地，已在去年依程序提出申請、並取得施工許可，在1月9日完成施設保護架。

台電表示，日前獲報寶山交流道引道銜接三豐路路段屬公所管理，台電已補提臨時借用道路申請，後續將依公所意見補齊資料；另在寶山鄉公所管理路權的保護架設施，將進場拆除。（編輯：林恕暉）1150123