峨眉體驗自然好風光 十二寮休閒農業區慢漫生活節登場

新竹縣「2025慢漫生活節」於11月15、16日在峨眉鄉十二寮休閒農業區舉辦，除了結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒，今年更推出「定向尋寶贏黃金」驚喜活動，讓參與者在探索自然的同時，有機會把黃金獎品帶回家。

十二寮休閒農業區辦理慢漫生活節活動，希望參與者從快節奏都市生活回歸自然與農村的緩慢節奏。期透過文化行動與體驗活動，讓人重新思考「慢」的價值，喚醒人們對自然、生命與土地的感受。現場集結超過30組友善耕作小農與設計職人，展售原生種相關茶飲、在地小食、循環再生商品與文創選物。

農業處指出，活動以四大主軸展現十二寮的在地特色與永續理念，包含「原生種DIY體驗」透過桂竹筷手作、植物槌染等活動，親手感受土地的香氣與溫度。「定向尋寶活動（黃金挑戰）」以山林為地圖，結合自然教育與探索樂趣，有機會獲得黃金大獎。

