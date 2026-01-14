峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？

峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。

為了替峮峮留下最難忘的回憶，節目安排了五項秘密任務，一路回顧她從女主持人選拔脫穎而出，到正式加入後走遍全台的點滴片段。移動途中，主持人們一同合唱五週年紀念單曲〈因為有你〉，熟悉的旋律讓歡樂中悄悄滲進離別的感傷。

錄影最後，眾人回到攝影棚，看著王仁甫、許孟哲與蔡黃汝事前錄好的祝福影片，情緒再度潰堤。蔡黃汝一開口就紅了眼眶，直說：「玩了這麼多遊戲，我才發現妳真的很真誠、很可愛。」許孟哲也坦言早已習慣峮峮站在身邊，兩人看到美食總是先吃再說、勝負都不重要。王仁甫則把峮峮當成妹妹般疼愛，感嘆未來少了這個會逗他、挑戰他的身影，甚至曾私下傳訊息慰留，現場還忍不住脫口問：「可以取消嗎？」