峮峮下車《飢餓遊戲》！昔因缺席錄影遭網暴 孫協志嚴正發聲：多點同理心積口德

啦啦隊女神峮峮8日宣布自節目《飢餓遊戲》畢業，正式卸下主持棒。而製作單位在貼文中向峮峮致歉表示，沒有第一時間出來說明她請假的原因，讓她因此收到網暴。對此，同為主持群的孫協志也發聲，「麻煩請在打字之前，先想想自己，學著讓自己多點同理心。」

啦啦隊女神峮峮8日宣布自節目《飢餓遊戲》畢業。（圖／翻攝自節目《飢餓遊戲》臉書）

孫協志表示，在這個數位自由的時代，有不少人未經證實與思考，「只需自己的私慾、評斷和一時情緒上的抒發，輕鬆在網路留下批評攻擊的字眼。」讓他不禁想問他們是否知道真相與當事人的困境。在打完字之後，便放下手機做自己的事情，全然不知那些文字對當事人造成的傷害及影響，因此他希望那些人可以多點同理心，多點鼓勵少謾罵，「要別人尊重你，請先學會尊重別人，不論是現實生活 或網路世界都是。」最後他祝福峮峮在任何地方都能順心如意，也感謝她在節目的付出。

其實今年8月《飢餓遊戲》在社群分享到澎湖錄影的照片，並寫下：「來到澎湖就遇到颱風假，謝謝楊柳讓我們順順利利收工後才狂風下雨。」但合影中卻不見峮峮的身影導致她被部分網友批評。對此，峮峮先是留言：「小編都不幫我解釋嗎？」並附上哭泣的表情符號。事後官方才緊急發聲明，「峮峮無法前來澎湖外景的原因純粹是天災因素，決定澎湖拍攝行程是在7月，因此詢問大家是否能與團隊提前一天前往澎湖，但峮峮早已安排工作，因此請峮峮搭乘錄影當天前往澎湖的最早航班。卻因為楊柳颱風關係，全台國內航班取消，以致峮峮缺席外景拍攝。」

