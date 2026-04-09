峮峮和「小15歲男星」傳緋聞 IG親曝7字吐心聲

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中信啦啦隊女神峮峮（吳函峮）和AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）爆戀情。（圖／翻攝自峮峮、李秉諭 IG）





中信啦啦隊女神峮峮（吳函峮）外型甜美、性格活潑，擁有高人氣的她，由於和已故藝人黃鴻升（小鬼）的低調戀情，讓她的感情生活備受關注。昨（8日）被爆出疑似和小15歲的AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）熱戀，雙方經紀人表示僅是好友，峮峮在緋聞後也依舊更新社群。

根據《CTWANT》報導，峮峮和李秉諭在今年3月感情升溫，不僅開車接送，更能直接去到對方住處，還被發現峮峮按讚李秉諭的社群發文，還疑似穿過情侶款上衣，對於爆料，雙方經紀人都表示是朋友關係。

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面對爆料在經紀人回應後，峮峮也依舊在社群和粉絲互動，轉發了多則粉絲應援預告貼文，在4月19日新莊體育館外空地（大階梯前）舉行應援餐車活動，預計從13時發放至15時，也讓峮峮配文寫下：「4/19特攻見。」

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