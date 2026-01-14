峮峮哭了！告別《飢餓遊戲》主持群 王仁甫慰留：可以取消嗎

峮峮從綜藝節目《飢餓遊戲》中「畢業」，正式卸下主持棒。她最後一次錄影，製作單位特地幫她企劃「畢業旅行」，並重溫許多她在過往節目中的精采片段，她和孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝也哭成一團，王仁甫提及曾發簡訊慰留峮峮，認為她就像是自己的妹妹一樣。

王仁甫（左起）、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、孫協志一同主持《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝先前為峮峮錄製離別祝福，蔡黃汝一開頭就哭紅雙眼：「為什麼會這麼在意，因為玩了這麼多遊戲，我發現從我的視角，妳是這麼真誠、可愛。」許孟哲也語帶不捨地說：「合作以來，已經習慣主持時峮峮站在身邊，兩人總是看到美食，就忍不住放棄勝負先吃再說。」

王仁甫表示自己沒有妹妹，所以在主持《飢餓遊戲》期間，峮峮就像是自己的妹妹一樣，「她會逗我，喜歡挑戰我，但接下來卻沒有這個人了（指一起主持）。」為此還曾發簡訊給峮峮慰留，甚至當眾直呼：「可以取消嗎？」

峮峮（中）正式從 《飢餓遊戲》主持群 「 畢業」 。（圖／中視提供）

孫協志提及這段時間製作單位已找峮峮聊過許多回，「知道妳要做出這個決定心情也蠻難受的。」對於主持搭檔接連的真情告白，峮峮當場眼淚潰堤，「我當然是很捨不得，也有很多的感謝，但有些事情我也是沒有辦法。」一度哭到無法自己，其他人也紅了眼眶。

最後，主持群及製作單位向峮峮溫情喊話：「《飢餓遊戲》永遠是妳的娘家，歡迎隨時回來。」還送上一份驚喜禮物，讓她再度落淚。

