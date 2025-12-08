峮峮從《飢餓遊戲》畢業！1年前曾請辭...缺席遭網暴 節目道歉：沒替她擋下

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

綜藝節目《飢餓遊戲》製作單位今（8）日透過社群平台宣布主持班底峮峮正式「畢業」。消息來得太突然，震驚不少觀眾，紛紛留言表達不捨「我是因為峮峮才再回來看飢餓遊戲的⋯」、「聽到這個消息我好傷心喔」。

綜藝節目《飢餓遊戲》製作單位今（8）日透過社群平台宣布主持班底峮峮（右三）正式「畢業」。（圖／取自臉書／飢餓遊戲 ctvshow）

《飢餓遊戲》製作團隊坦言，峮峮早在一年前就因身體因素提出請辭，但因不捨多年情感，製作單位改以「請假」方式讓她暫時休息，盼能給予更多彈性調養時間。但這段期間製作單位未能及時、清楚對外說明狀況，導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言，對此也公開向峮峮致歉，坦承未能在網路暴力發生時，第一時間替她澄清、替她擋下。

經過多次商議與挽留，雙方最終決定以最尊重彼此的方式，讓峮峮卸下主持身分，好好休息。製作單位回顧多年合作點滴，細數節目中共同走過的冒險與回憶，也感性表示，一路看著峮峮從青澀新人，成長為獨當一面的亮眼女明星。最後，節目方祝福峮峮未來飛得更高、更遠，「也要記得常常回來看看我們喔」。

峮峮畢業消息讓不少節目粉絲感到不捨「我是因為峮峮才再回來看飢餓遊戲的⋯」、「聽到這個消息我好傷心喔」、「看到第一句就眼眶泛淚了」、「想不到會看到一位主持人從加入到畢業的過程」、「希望峮以後還是可以常回來玩」、「我最不想看到的還是發生了！」、「希望峮可以休息一陣子就回歸」、「少了峮峮就覺得這團隊不完整了」。

