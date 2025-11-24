峮峮揭與粿粿私下互動 被問前隊友「偷情王子」！尷尬跳針回2字

峮峮參與《冠軍之路》紀錄片拍攝。董孟航攝

粿粿與王子（邱勝翊）爆出婚外情，昔日啦啦隊同隊的峮峮24日出席紀錄片《冠軍之路》記者會，被問到此事相當尷尬，看到事件是否感到震驚？僅說：「沒有...沒有...」就被帶離受訪現場。

粿粿曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，峮峮現在仍是隊上人氣女神之一。峮峮表示，跟粿粿原本就滿不熟的，而粿粿離隊之後，就更沒有與她聯繫，也是與外界一起看到新聞。

粿粿也曾是啦啦隊隊員。翻攝IG@meigo.c

峮峮拍攝紀錄片「被導演逼哭」：情緒收不回！

峮峮當時自費去東京賽場上應援，受邀參與《冠軍之路》拍攝，預告中可見她突然落淚，笑說是被導演逼哭，在被提問時，情緒感受都回到比賽當下，「就不小心情緒收不回來」。

監製張永昌提到，啦啦隊在台灣棒球文化已是不可或缺一部分，在球迷心中也有一定份量，因此訪問了三位啦啦隊隊員，以及一位團長，包括片中也有啦啦隊歌手演唱的曲子，藉此更立體呈現台灣棒球文化。

楊大正（右）、峮峮出席《冠軍之路》記者會。董孟航攝



