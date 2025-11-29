峮峮日常照藏「小鬼同款」 背景音樂滿滿洋蔥洩心境

〔記者林欣穎／台北報導〕「小鬼」黃鴻升驟逝5年，昨(28)日是他42歲冥誕，昔日《綜藝玩很大》搭檔KID特別在社群平台發文追思，還有不少圈內好友發文追憶，小鬼生前的女友峮峮則貼出一張照片，其中她所戴的墨鏡和小鬼是同款，兩人也都曾分別抱過喜樂蒂牧羊犬，日常照片似乎蘊藏著思念。

小鬼過去也曾戴過白框墨鏡，還有抱著喜樂蒂牧羊犬的照片，昨峮峮透過限時動態曬出照片，雖然沒有寫下文字，不過背景音樂《太陽與地球》中，歌詞裡的「誰要我們的心遙遠得像太陽與地球」卻飽含著情緒。

廣告 廣告

KID昨也曬出多張小鬼的可愛照片回憶好友，親妹妹黃婷婷也發文直呼很想念哥哥，讓不少粉絲鼻酸不已。而峮峮在小鬼離世後，未再有新戀情曝光，不少藝人好友也都盼峮峮能夠再遇見照顧她、相愛的人。

