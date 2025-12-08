峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝

峮峮在2021年成為節目《飢餓遊戲》主持人之一，今（8）日節目組證實她畢業了。（圖／侯世駿攝）

女星峮峮（吳函峮）以中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員身分爆紅，自2021年接下綜藝節目《飢餓遊戲》主持棒，繳出亮眼成績；先前峮峮因故缺席錄影一度遭網友抨擊，但她其實是為了啦啦隊練舞，讓粉絲很心疼。沒想到《飢餓遊戲》粉專突證實，今（8）日是峮峮的「畢業典禮」，也坦言這是歷經無數次商議和挽留的結果。

《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目方深感抱歉。

製作單位也坦言，面對網路暴力時，未能在第一時間替峮峮澄清、擋下攻擊，讓她獨自承受委屈，並向峮峮與一路支持的粉絲致上誠摯歉意。經過多次商議與挽留後，團隊最終選擇尊重她的決定，陪她完成這場象徵性的畢業，「讓她真正休息、放下疲累」。

最後也回顧多年合作點滴，包括登上龜山島的海風、夜宿澎澎灘的星光、跨越八里到西子灣的旅程、徒步北竿島的腳步聲等珍貴回憶。製作單位表示，《飢餓遊戲》一路看著峮峮從青澀少女成長為閃耀藝人，她陪伴節目、也陪伴觀眾度過無數時光。節目最後以「畢業快樂」向她送上祝福，希望她飛得更高、更遠，也期盼她有空常「回家」看看。

《飢餓遊戲ctvshow》臉書全文如下：

是的…今天是峮峮的「畢業典禮」

一年前，峮峮因爲身體因素，

無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…

因此第一次向製作單位提出請辭。

只是因為難捨多年情感，

製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，

希望她能有更彈性的時間調養身體。

然而，這段時間裡…

製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，

導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。

當網路暴力發生時，

我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，

讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。

對此，製作單位衷心感到抱歉。

我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。

在無數次的商議、挽留之後，

我們終於做出最不捨、但最尊重的決定——

陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。

我們不會忘記——

一起登上龜山島的風

夜宿無人澎澎灘的星光

跨越八里到西子灣的汗水與笑聲

徒步環繞北竿島的腳步聲

還有數不清的大小關卡——

這些都是我們共同擁有的珍貴回憶。

《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，

慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。

這一路上，我們陪著她——

而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。

畢業快樂🎉 含著淚水祝福妳

希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔🥹🥹

#不說了小編要先去旁邊冷靜一下了😭

#我們都會很想你的🩷

#真的要常常回來玩

#以後不要再問為什麼沒有77了

