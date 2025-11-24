峮峮曝紀錄片落淚原因！直呼瞬間被拉回現場 被問粿粿坦言：已無聯絡

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

紀錄片電影《冠軍之路》今（24）日舉辦電影正式海報發布記者會，總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、電影監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思、楊大正及峮峮蒞臨現場。峮峮表示，在看到預告片的當下心情相當澎湃，「看到預告的時候非常熱血，這個熱血不只感動球迷，更是感動全台灣人的一部片。」

峮峮透露在紀錄片中落淚原因。（圖／黃鈺晴攝）

由於峮峮在片中訪談時落淚，她坦言，一開始受訪時並沒有想哭，不過因為導演會問及當時讚現場的情緒感受，讓她瞬間回到比賽現場，「情緒就出來了！」也稱讚導演很會聊天。因為紀錄片中除了峮峮之外，李多慧及籃籃也都有現身，被問到當時啦啦隊的選擇，監製張永昌表示，其實以台灣現在的棒球文化中啦啦隊已經是不可或缺的元素， 所以在挑選時除對方要與賽事有關聯，「再來，她在球迷心目中要有足夠的地位及一定的影響力。」而在訪談過程中也得到了很正面的回饋，也提到電影除了啦啦隊外，也有找一位團長參與，「我們希望呈現台灣棒球文化更全面的一部分。」

此外，因為粿粿曾為中信兄弟啦啦隊成員之一，過去曾與她共事的峮峮在訪問時，不免被問及此事。對此，峮峮坦言，自從粿粿離隊後就沒有再與對方聯繫，所以自己也是看到新聞後，與大家同一時間才知道的。





