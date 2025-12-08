峮峮正式畢業《飢餓遊戲》！製作單位道歉認疏失：沒有及時保護她

峮峮（中）離開《飢餓遊戲》主持群。翻攝飢餓遊戲臉書

節目《飢餓遊戲》無預警宣布固定班底峮峮「畢業」，消息於今（8日）在節目臉書粉專正式對外公開，令許多長期觀眾震驚又不捨，製作單位坦言，在處理峮峮請假與外界輿論時「沒有做到最好」，因此向峮峮本人及粉絲致歉，並強調這是雙方深度討論後作出的尊重決定。

一年前就想請辭 請假成「過渡期」卻引發誤解

製作單位透露，峮峮早在一年前因身體狀況不佳，首次提出離開節目的想法，但基於多年的合作情感，團隊希望她改以「請假」方式調養身體，保留彈性，沒想到這段期間外界對峮峮的去留揣測不斷，因為節目方沒有及時對外說明，使她承受不少誤解與網路攻擊。

節目製作單位向峮峮（左二）道歉。翻攝飢餓遊戲臉書

製作單位致歉 未替峮峮擋網暴是最大遺憾

製作單位自責提到：「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此，製作單位衷心感到抱歉。我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。」

看著她一路成長 《飢餓遊戲》含淚送峮峮畢業

多次商議後，雙方一致認為「正式畢業」才是最能讓峮峮真正休息的方式，製作單位回憶，這些年看著峮峮從青澀新人一路成長成獨當一面的女藝人，無論是登龜山島、夜宿澎澎灘、跨縣市長征挑戰，都留下難忘的共同記憶，「她陪著節目成長，我們也陪著她一起變強。」最後，製作單位祝福峮峮「畢業快樂」，願她飛得更高更遠，也歡迎她隨時回家看看。



