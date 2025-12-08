峮峮正式請辭《飢餓遊戲》！製作單位不捨道歉：讓她承受惡言

峮峮退出《飢餓遊戲》。（圖／中時資料照）

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）跟王仁甫、許孟哲、孫協志、蔡黃汝等人主持中視《飢餓遊戲》多年，培養出大票忠實粉絲，也一起入圍金鐘獎。但峮峮長期在錄影與跳啦啦隊之間來回奔波，體力長期消耗得很多，8日《飢餓遊戲》粉專便宣布峮峮正式從節目畢業了。峮峮經紀人則回應：「以節目發文為主，謝謝你們一直的陪伴和支持。」

《飢餓遊戲》臉書全文：

是的…今天是峮峮的「畢業典禮」

一年前，峮峮因爲身體因素，

無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…

因此第一次向製作單位提出請辭。

只是因為難捨多年情感，

製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，

希望她能有更彈性的時間調養身體。

然而，這段時間裡…

製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，

導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。

當網路暴力發生時，

我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，

讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。

對此，製作單位衷心感到抱歉。

我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。

在無數次的商議、挽留之後，

我們終於做出最不捨、但最尊重的決定——

陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。

我們不會忘記——

一起登上龜山島的風

夜宿無人澎澎灘的星光

跨越八里到西子灣的汗水與笑聲

徒步環繞北竿島的腳步聲

還有數不清的大小關卡——

這些都是我們共同擁有的珍貴回憶。

《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，

慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。

這一路上，我們陪著她——

而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。

畢業快樂含著淚水祝福妳

希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔！

