峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送

峮峮（中）正式離開《飢餓遊戲》主持群。（中視提供）

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。

為了讓峮峮留下難忘回憶，製作單位安排五項秘密任務，節目過程，也重溫許多峮峮在過往節目中的精采片段，從一開始選拔女主持人，到加入後這4年來走遍全台各地。搭車時五人更一起回味合唱節目5周年紀念單曲〈因為有你〉，讓歡樂的氣氛增添一絲感傷。

廣告 廣告

王仁甫（左起）、孫協志、峮峮、蔡黃汝、許孟哲一同擔任《飢餓遊戲》主持多年。（中視提供）

最終主持群一起回到中視攝影棚，看著孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝事前所錄製的離別祝福，蔡黃汝一開頭就哭紅雙眼：「為什麼會這麼在意？因為玩了這麼多遊戲，我發現從我的視角，妳是這麼真誠、可愛。」許孟哲也語帶不捨地說，「合作以來，已經習慣主持時峮峮站在身邊，兩人總是看到美食，就忍不住放棄勝負先吃再說」。而王仁甫透露因為自己沒有妹妹，所以峮峮就像是自己的妹妹一樣，「她會逗我，喜歡挑戰我，但接下來卻沒有這個人了」，王仁甫為此還曾寫簡訊給峮峮慰留，甚至當眾慰留：「可以取消嗎？」

孫協志提及這段時間製作單位已找峮峮聊過許多回，「知道妳要做出這個決定心情也蠻難受的」，而主持搭檔接連的真情告白，讓峮峮當場潰堤，「我當然是很捨不得，也有很多的感謝，但有些事情我也是沒有辦法。」一度哭到無法自己，其他人也紅了眼眶。

《飢餓遊戲》全體合影歡送峮峮。（中視提供）

主持群及製作單位則向峮峮溫情喊話，「《飢餓遊戲》永遠是妳的娘家，歡迎隨時回來」。節目最後為了滿足峮峮的心願還送上一份驚喜禮物，讓她不敢置信，再度落淚，完整內容請鎖定本周日、18日晚間8點中視《飢餓遊戲》，中天娛樂台每周六晚間8點也會播出。

更多中時新聞網報導

《冠軍之路》拍攝橫跨美日、耗3百小時 賴總統激推

柯韓會請託人工生殖法 斥綠殘忍

寇世勳、阮虔芷悼趙學煌「一路好走」