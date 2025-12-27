峮峮美到犯規！性感黑絲襪洩「蜜臀腿根」太誘惑 慵懶姿態網看呆

娛樂中心／蔡佩伶報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，甜美外型以及活潑個性深得粉絲喜愛，在演藝圈同樣也有不錯發展。昨（26日）峮峮分享在聖誕樹旁拍攝的美照，穿上黑絲襪秀出長腿的模樣，讓大眾眼睛全都為之一亮。

從曝光的畫面可以看到，峮峮頭戴紅色披巾搭配黑綠色相間的衣服，營造滿滿聖誕節氛圍，值得注意的是，峮峮下半身穿上透膚黑絲襪，大玩下衣失蹤，尤其峮峮大腿根部若隱若現，畫面引人遐想，而躺在沙發上的慵懶動作也展現活潑一面。

照片立刻掀起大批網友的關注，不少人祝賀聖誕快樂之餘，還不忘稱讚峮峮很性感，「穿的也太性感」、「黑絲真棒」，顯見一票網友都被峮峮的美貌給折服。

峮峮性感黑絲太誘人。（圖／翻攝自峮峮IG）

