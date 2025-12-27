峮峮聖誕大秀黑絲襪美照 下衣失蹤性感長腿若隱若現

（記者周德瑄／綜合報導）啦啦隊女神峮峮昨日分享系列聖誕美照，換上性感透膚黑絲襪展現纖細長腿，並大玩下衣失蹤風格。這組美照營造出滿滿聖誕氛圍，峮峮慵懶躺在沙發上的模樣引發萬名粉絲圍觀，紛紛大讚黑絲襪造型實在太性感。

圖／峮峮換上透膚黑絲襪慶祝聖誕節，火辣身材一覽無遺。（翻攝峮峮Instagram）

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮在演藝圈表現亮眼，昨日她在社群平台公開多張慶祝照片。畫面中她頭戴紅色披巾，穿著黑綠相間的上衣配合節日色彩，下半身則選擇了引人遐想的透膚黑絲襪，讓大腿線條若隱若現。峮峮在聖誕樹旁展現出的慵懶氣息與平時活潑形象截然不同，更多了一分成熟韻味，不少網友留言表示完全被她的美貌折服，直呼這套服裝視覺衝擊力十足，是今年聖誕最棒的福利。

除了分享生活美照，峮峮的主持動態近期也受到關注。根據綜藝節目製作單位的聲明指出，峮峮因個人體況考量，早在一年多前就曾表達辭意，在經過多次溝通與留任後，雙方最終達成共識，讓峮峮正式卸下主持班底身分，專心調養身體。

