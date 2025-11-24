峮峮被《冠軍之路》逼哭 楊大正操刀主題曲也落淚

「啦啦隊女神」峮峮與滅火器樂團主唱楊大正出席《冠軍之路》記者會。（圖／牽猴子提供）





2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》將在明年1月1日上檔，今（24）日舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。現場眾星雲集，楊大正、「啦啦隊女神」峮峮皆出席活動，分享幕後拍攝歷程與去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍時的激動感受。

《冠軍之路》海報曝光。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》海報曝光。

主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞。

楊大正說：「看完紀錄片，落淚4、5次，心情非常激動。」他創作主題曲〈今天的我〉的概念很快就有靈感，說道：「能寫一首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味一次的情緒，並更深刻地留著。」

記者會現場眾星雲集。（圖／牽猴子提供）

記者會現場眾星雲集。

楊大正透露最後主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，他說：「困難的是一首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」

楊大正最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」另外，從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」

被問到自費前往東京看賽事，峮峮透露：「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」

《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。



