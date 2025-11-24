峮峮被《冠軍之路》逼哭 楊大正操刀主題曲也落淚
2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》將在明年1月1日上檔，今（24）日舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。現場眾星雲集，楊大正、「啦啦隊女神」峮峮皆出席活動，分享幕後拍攝歷程與去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍時的激動感受。
《冠軍之路》海報曝光。（圖／牽猴子提供）
主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞。
楊大正說：「看完紀錄片，落淚4、5次，心情非常激動。」他創作主題曲〈今天的我〉的概念很快就有靈感，說道：「能寫一首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味一次的情緒，並更深刻地留著。」
記者會現場眾星雲集。（圖／牽猴子提供）
楊大正透露最後主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，他說：「困難的是一首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」
楊大正最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」另外，從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」
被問到自費前往東京看賽事，峮峮透露：「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」
《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。
【更多東森娛樂報導】
●峮峮缺席《飢餓》錄影！挨轟「乾脆辭職吧」親上火線曝原因
●峮峮曾動念請辭《飢餓》！缺席澎湖錄影挨轟 製作人發聲曝內幕
●12強紀錄片《冠軍之路》預告來了！陳傑憲、戶鄉翔征吐對戰心境
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 15 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 12 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 1 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 12 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 7 小時前