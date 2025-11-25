峮峮解放尺度！「單穿內衣」火辣私照流出 一轉身透膚內褲洩性感翹臀

娛樂中心／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，甜美外型以及活潑個性深得粉絲喜愛，近年在演藝圈中也有極佳的表現，而她今（25日）在IG限時動態轉發替內衣品牌所拍攝的美照時，一併PO出一張「獨家私藏照」，傲人曲線全都露。

從曝光的畫面可以看到，峮峮尺度大開，只見她身穿深色的細肩帶內衣搭配同色系透膚內褲入鏡，大方展現完美腰身曲線以及雪白肌，尤其是峮峮一轉背面，大膽露出性感翹臀，舉手投足都展現女神的氣息，讓人看得目不轉睛。

廣告 廣告

峮峮一轉身洩翹臀。（圖／翻攝自峮峮IG）

此外，峮峮在轉發貼文的同時，還加碼秀出一張私藏照，這時的峮峮已換穿紫色系列的內衣，蹲坐在地俏皮吐舌，展現活潑的一面，就連內衣品牌的小編都忍不住回應：「這張私藏好Q」，顯見也被峮峮的美貌所吸引。

峮峮釋出私藏照。（圖／翻攝自峮峮IG）

更多三立新聞網報導

遭疑暗酸高市早苗「刻薄無福」 詹惟中被譙翻急刪文仍滅不了火

30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰

舒華0偽裝現身街頭！針織外套滑落「露性感香肩」 雪白肌驚艷網

疑遭杜強掌摑畫面流出！全網悲憤「替于朦朧討公道」 連署人飆破70萬

